Фонсека: Необычно видеть Леау на скамейке запасных

Наставник «Милана»высказался по поводу. Ранее футболист остался на скамейке запасных в матче Серии А с «Удинезе» (1:0).

«Возможно, вам странно не видеть Рафу. Но это должно быть нормой. Необычно видеть Леау на скамейке запасных, но для меня нормально говорить, что команда важнее.

"Милан" важнее некоторых игроков. Я решил выпустить Окафора и Чуквезе, возможно, завтра настанет очередь Леау. Давайте не будем создавать проблему, потому что ее нет. Леау был уважителен и доволен в раздевалке, это самое важное для меня. Мы готовимся к следующим играм, и, возможно, Леау вернется к игре. Он должен хорошо подготовиться, потому что нам нужен Рафа.

Я не закрываю глаза на проблемы. Я сталкиваюсь с проблемами и смотрю всем в глаза. Я говорю то, что думаю, в раздевалке, лицом к лицу. Если у нас есть проблема, мне наплевать на имена игроков. Главное в лидерстве — не смотреть в другую сторону, когда есть проблема. Вот что я делаю — напрямую, с командой или с игроками, которые допустили ошибку», — цитирует специалиста Sky Sport Italia.