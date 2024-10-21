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    Фонсека: Необычно видеть Леау на скамейке запасных

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    Наставник «Милана» Паулу Фонсека высказался по поводу Рафаэла Леау. Ранее футболист остался на скамейке запасных в матче Серии А с «Удинезе» (1:0).

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Возможно, вам странно не видеть Рафу. Но это должно быть нормой. Необычно видеть Леау на скамейке запасных, но для меня нормально говорить, что команда важнее.

    "Милан" важнее некоторых игроков. Я решил выпустить Окафора и Чуквезе, возможно, завтра настанет очередь Леау. Давайте не будем создавать проблему, потому что ее нет. Леау был уважителен и доволен в раздевалке, это самое важное для меня. Мы готовимся к следующим играм, и, возможно, Леау вернется к игре. Он должен хорошо подготовиться, потому что нам нужен Рафа.

    Я не закрываю глаза на проблемы. Я сталкиваюсь с проблемами и смотрю всем в глаза. Я говорю то, что думаю, в раздевалке, лицом к лицу. Если у нас есть проблема, мне наплевать на имена игроков. Главное в лидерстве — не смотреть в другую сторону, когда есть проблема. Вот что я делаю — напрямую, с командой или с игроками, которые допустили ошибку», — цитирует специалиста Sky Sport Italia.

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