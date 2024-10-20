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    «Манчестер Сити» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче восьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    На гол Йёргена Странна Ларсена в дебюте встречи гости еще в первом тайме ответили точным ударом Йошко Гвардиола. А на пятой компенсированной минуте победу «горожанам» принес Джон Стоунз.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Манчестер Сити 1:2
    Голы: 1:0 Йёрген Странн Ларсен (7'), 1:1 Йошко Гвардиол (33'), 1:2 Джон Стоунс (90 + 5') Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Крэйг Доусон, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури, Жуан Гомес (Жанрикне Беллегард, 90'), Марио Лемина, Йёрген Странн Ларсен (Гонсалу Гуэдеш, 80'), Матеус Кунья (Carlos Forbs, 67'), Andre (Томми Дойл, 46') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Рико Льюис, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Савиньо (Джек Грилиш, 73'), Матео Ковачич (Матеус Нунес, 86'), Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Филип Фоден, 66') Предупреждения: Тоте Антонио Гомеш (14'), Нелсон Семеду (20'), Савиньо (39'), Жуан Гомес (63'), Пабло Сарабия (90 + 8')

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам данного матча у «Манчестер Сити» стало 20 очков и первое место в турнирной таблице. У «Вулверхэмптона» остался один балл и 19-я позиция.

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