«Сокол» — «Алания»: счет матча 0:1, обзор гола

Спартак Гогниев (главный тренер «Алании») Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Батраз Хадарцев.
Футбол. Россия. Первая лига
Сокол — Алания 0:1
Гол: 0:1 Батраз Хадарцев (44') Сокол: Пётр Косаревский, Иван Чуриков, Дмитрий Иванов, Руслан Чобанов, Артем Молодцов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Вадим Шпитальный, Роман Юзепчук, Павел Забелин, Владислав Самко Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Илья Москаленчик, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Алан Хугаев, Виктор Нафиков, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев Предупреждение: Вадим Шпитальный (27')
«Алания» с 17 очками поднялась на тринадцатое место в первой лиге. «Сокол» с 15 очками опустился на 15-ю строчку.