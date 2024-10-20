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    «Сокол» минимально проиграл «Алании»

    «Сокол» — «Алания»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 15-го тура Первой лиги России «Алания» на выезде победила «Сокол» со счетом 1:0.

    Спартак Гогниев (главный тренер «Алании»)
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    Спартак Гогниев (главный тренер «Алании»)

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Батраз Хадарцев.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Алания 0:1
    Гол: 0:1 Батраз Хадарцев (44') Сокол: Пётр Косаревский, Иван Чуриков, Дмитрий Иванов, Руслан Чобанов, Артем Молодцов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Вадим Шпитальный, Роман Юзепчук, Павел Забелин, Владислав Самко Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Илья Москаленчик, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Алан Хугаев, Виктор Нафиков, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев Предупреждение: Вадим Шпитальный (27')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Алания» с 17 очками поднялась на тринадцатое место в первой лиге. «Сокол» с 15 очками опустился на 15-ю строчку.

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