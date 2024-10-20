Личка о матче против «Рубина»: Сегодня мы покажем хороший уровень борьбы

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 12-го тура российской Премьер-лиги против

«В каком состоянии команда после перерыва на игры сборных? Понятно, что для нас это всегда специфический период, потому что в моём распоряжении оставалось всего девять игроков. Ничего страшного, потому что все футболисты, которые были в сборных, получили игровое время. Уверен, что сегодня мы покажем хороший уровень борьбы и настрой на игру. Ждём сегодня более простой игры из-за не лучшего состояния поля.

Игра на нейтральном поле? Для нас ничего не меняется — мы играем на выезде, так что это скорее проблема казанцев.

В каком сочетании сегодня выйдет линия обороны? Все игроки в линии обороны знают свои задачи и то, что они должны делать на поле. Понятно, что одно дело объяснять всё на теории, а другое — реализовывать на поле. Уверен, что всё получится намного лучше, чем в игре с ЦСКА (1:2).

Травма Лаксальта? К сожалению, Диего в четверг получил травму на тренировке. У нас есть Фомин, Чавес, Гагнидзе, Бителло, Карраскаль — так что я уверен, что в центре поля всё будет нормально, и каждый из них проявит себя с наилучшей стороны. Луис уже хорошо себя чувствует, и хорошо, что он не летал в сборную и работал с оставшимися здесь игроками. В физическом плане у него всё хорошо», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Матч между «Рубином» и «бело-голубыми» стартовал в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.