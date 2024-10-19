1-й таймПари НН — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»«Пари НН» — «Ростов». Онлайн
  • 13:26
    • Бразилец из «Зенита» получит российский паспорт
    Все новости спорта

    Источник: В «Реале» жалеют о подписании Мбаппе

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Руководство мадридского «Реала» недовольно игрой Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    По информации Mail Sport, в «Королевском клубе» разочарованы уровне игры Мбаппе в начале текущего сезона.

    Источник также утверждает, что в «Реале» уже жалеют о подписании французского нападающего.

    Мбаппе провел за «Реал» 11 матчей и забил семь мячей.

  • Роль Мбаппе, будущее Тен Хага, новый облик «Барсы»: какие предсезонные планы сбылись, а какие нет?
  • Изучаем состояние пяти европейских топ-клубов, которые начинали сезон с большими надеждами и высокими целями
  • Сегодня

    • Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом на правах свободного агента росле истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

    Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

  • СМИ: Истец указала на Мбаппе в деле по обвинению в сексуальном насилии
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что шведская полиция приступила к предварительному расследованию дела об изнасиловании, в котором, по данным местных журналистов, замешан и Мбаппе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» добьется своего
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Локомотив» совершит блицкриг
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Надаль избежать разгрома в матче с Джоковичем?
  • Джокович — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Динамо Мх — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры