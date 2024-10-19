Источник: В «Реале» жалеют о подписании Мбаппе

Руководство мадридскогонедовольно игрой

По информации Mail Sport, в «Королевском клубе» разочарованы уровне игры Мбаппе в начале текущего сезона.

Источник также утверждает, что в «Реале» уже жалеют о подписании французского нападающего.

Мбаппе провел за «Реал» 11 матчей и забил семь мячей.

Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом на правах свободного агента росле истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что шведская полиция приступила к предварительному расследованию дела об изнасиловании, в котором, по данным местных журналистов, замешан и Мбаппе.