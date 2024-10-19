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    «Осасуна» уступила дома «Бетису»

    «Осасуна» — «Бетис»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В 10-м туре испанской Примеры «Осасуна» дома проиграла «Бетису» со счетом 1:2.

    Чими Авила
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    Чими Авила

    На 7-й минуте счет открыл нападающий «огурцов» Витор Роке.

    Хозяева отыгрались после точного удара на 59-й минуте Лукаса Торро, но концовка осталась за гостями. На 73-й минуте Чими Авила принес победу «Бетису».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Бетис 1:2
    Голы: 0:1 Витор Уго Роке Феррейра (7'), 1:1 Лукас Торро (59'), 1:2 Эсекьель Авила (73') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Абель Бретонес, Пабло Ибаньес (Рауль Гарсия, 77'), Лукас Торро (Мойсес Гомес, 88'), Аймар Орос (Рубен Пенья, 87'), Рубен Гарсия (Хон Монкайола, 67'), Анте Будимир, Брайан Сарагоса (Хосе Арнаис, 88') Бетис: Руи Силва, Ромен Перро, Диего Льоренте, Марк Бартра (Натан, 88'), Эктор Бельерин, Пабло Форнальс (Рикардо Родригес, 90'), Серхи Альтмира (Икер Лосада, 68'), Джонни Кардозо, Витор Уго Роке Феррейра (Эсекьель Авила, 46'), Седрик Бакамбу (Абде Эззальзули, 60'), Айтор Руйбаль (Матео Флорес, 68') Предупреждения: Флавиен Бойомо (72'), Пабло Форнальс (80'), Мойсес Гомес (90 + 8') Удаление: Натан (90 + 5')
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