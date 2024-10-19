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    «Ротор» победил «КАМАЗ», а «Сочи» был сильнее «Родины»

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    Завершились три матча 15-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу.

    Мартин Крамарич
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    Мартин Крамарич

    «Сочи» у себя дома с минимальным счетом победил московскую «Родину» — 1:0.

    Единственный мяч на 39-й минуте забил Мартин Крамарич.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — Родина 1:0
    Гол: 1:0 Мартин Крамарич (39') Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Владимир Писарский Родина: Ринат Шакеров, Арсен Адамов, Митя Крижан, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Леон Мусаев, Амур Калмыков, Йорди Рейна, Александр Юшин, Maltsev R. Предупреждения: Арсен Адамов (4'), Мартин Крамарич (77')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Ротор» на своем поле сломил сопротивление «КАМАЗа» — 1:0.

    Автором единственного гола стал Дмитрий Лавришев, поразивший ворота соперника на 87-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — КамАЗ 1:0
    Гол: 1:0 Lavrishchev D. (87') Ротор: Никита Чагров, Юрий Морозов, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Дамир Таликин, Владислав Тюрин, Kasimov T. КамАЗ: Илья Купцов, Сурхайхан Абдуллаев, Валерий Почивалин, Артём Суханов, Дмитрий Тананеев, Александр Дерюгин, Павел Горелов, Никита Мельников, Дмитрий Стародуб, Роман Защепкин, Platon N. Предупреждения: Павел Горелов (77'), Максим Лаук (90')

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    «Черноморец» и «Нефтехимик» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Нефтехимик 0:0
    Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Иван Енин, Руслан Фищенко, Егор Иванов, Валерий Кичин, Даниил Гурченко, Мераби Уридия Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Саид Алиев Предупреждения: Василий Черов (14'), Саид Алиев (21'), Александр Кахидзе (23')
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