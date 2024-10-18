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    Булыкин считает, что у «Акрона» нет шансов в матче с «Зенитом»

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    Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «У "Акрона" нет шансов в матче с "Зенитом". Для Дзюбы это будет принципиальный матч, где он захочет забить, но никто сейчас не скажет, получится ли у него сделать это. Артём в этом матче будет играть с удвоенной энергией, но разница между "Акроном" и "Зенитом" существенная.

    Конечно, Дзюба — помощник "Акрону" в этой игре. Тольяттинцы всё равно будут иметь один-два момента. В таких эпизодах всё будет зависеть от мастерства Дзюбы. Мы уже видели, что "Зенит" может расслабленно отнестись к матчу и не очень хорошо сыграть. Поэтому многое зависит от "Акрона". Как он будет противостоять нашему чемпиону», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • «Акрон» — «Зенит». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ «Акрон» — «Зенит»
  • Сегодня

    • Матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится сегодня, 18-го октября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Акрон» занимает 8-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Зенит» — на 3-й позиции (26).

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