Булыкин считает, что у «Акрона» нет шансов в матче с «Зенитом»

Экс-футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между

«У "Акрона" нет шансов в матче с "Зенитом". Для Дзюбы это будет принципиальный матч, где он захочет забить, но никто сейчас не скажет, получится ли у него сделать это. Артём в этом матче будет играть с удвоенной энергией, но разница между "Акроном" и "Зенитом" существенная.

Конечно, Дзюба — помощник "Акрону" в этой игре. Тольяттинцы всё равно будут иметь один-два момента. В таких эпизодах всё будет зависеть от мастерства Дзюбы. Мы уже видели, что "Зенит" может расслабленно отнестись к матчу и не очень хорошо сыграть. Поэтому многое зависит от "Акрона". Как он будет противостоять нашему чемпиону», — сказал Булыкин Чемпионату.

Матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится сегодня, 18-го октября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Акрон» занимает 8-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Зенит» — на 3-й позиции (26).