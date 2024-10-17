В РФС сообщили, что матч с Пакистаном в ноябре не состоится

Генеральный секретарь РФСвысказался соперниках сборной России в ноябре.

«Пакистан давно получил ответ, что в ноябре мы играть не готовы. Ровно по той причине, что уже на тот момент у нас были предварительные договоренности на ноябрь.

Что касается вашего вопроса о ближайших соперниках сборной, мы прокомментируем это после согласования со стороны ФИФА соответствующих разрешающих форм и подписания официальных документов. Переговоры с соперниками ведутся», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.