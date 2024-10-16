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    Стойкович: Поздравляю Испанию, это действительно хорошая команда

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    Наставник сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал результат матча Лиги наций с командой Испании.

    Драган Стойкович
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    Драган Стойкович

    Встреча состоялась 15 октября. Испанцы победили со счетом 3:0.

    «Прежде всего хочу поздравить Испанию. Это действительно хорошая команда. У них было больше идей и они действовали быстрее. Неслучайно, что они стали чемпионами Европы.

    У нас был шанс сравнять счёт, и мы пропустили, но, хотя с тех пор ситуация становилась всё сложнее и сложнее, кто знает, что могло бы случиться, если бы мы забили. В целом это был отличный опыт для нас.

    Это первая кампания в Лиге А. У нас отсутствовали игроки, и я думаю, что выступление в группе на данный момент выглядело бы совсем по-другому, если бы они были доступны», — приводит слова Стойковича официальный сайт УЕФА.

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