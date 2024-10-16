Стойкович: Поздравляю Испанию, это действительно хорошая команда

Наставник сборной Сербиипрокомментировал результат матча Лиги наций с командой Испании.

Встреча состоялась 15 октября. Испанцы победили со счетом 3:0.

«Прежде всего хочу поздравить Испанию. Это действительно хорошая команда. У них было больше идей и они действовали быстрее. Неслучайно, что они стали чемпионами Европы.

У нас был шанс сравнять счёт, и мы пропустили, но, хотя с тех пор ситуация становилась всё сложнее и сложнее, кто знает, что могло бы случиться, если бы мы забили. В целом это был отличный опыт для нас.

Это первая кампания в Лиге А. У нас отсутствовали игроки, и я думаю, что выступление в группе на данный момент выглядело бы совсем по-другому, если бы они были доступны», — приводит слова Стойковича официальный сайт УЕФА.