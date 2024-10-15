Испания — Сербия: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А).

Испания: Райя, Порро, Вивиан, Лапорт, Кукурелья, Мерино, Руис, Субименди, Оярсабаль, Баэна, Мората.

Сербия: Райкович, Эракович, Миленкович, Павлович, Неделькович, Бирманчевич, Максимович, Самарджич, Зделар, Митрович, Йовелич.

Матч между этими командами состоится сегодня, 15-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 3-х туров Испания занимает 1-е место в своей группе Лиги наций с 7-ю очками в активе. Сербия — на 3-й позиции (4).