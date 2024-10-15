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    Мората — в стартовом составе сборной Испании на матч Лиги наций с Сербией

    Испания — Сербия: составы, коэффициенты, прогноз

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    Испания и Сербия опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А).

    Альваро Мората — нападающий сборной Испании
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    Альваро Мората — нападающий сборной Испании

    Испания: Райя, Порро, Вивиан, Лапорт, Кукурелья, Мерино, Руис, Субименди, Оярсабаль, Баэна, Мората.

    Сербия: Райкович, Эракович, Миленкович, Павлович, Неделькович, Бирманчевич, Максимович, Самарджич, Зделар, Митрович, Йовелич.

  • Испания — Сербия. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Лиги наций Испания — Сербия
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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 15-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 3-х туров Испания занимает 1-е место в своей группе Лиги наций с 7-ю очками в активе. Сербия — на 3-й позиции (4).

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