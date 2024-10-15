1-й таймИспания — СербияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииИспания — Сербия. Онлайн
  • 21:13
    • Мората — в стартовом составе сборной Испании на матч Лиги наций с Сербией
  • 21:27
    • «Урал» на чужом поле обыграл «Сокол» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Иордания разгромила Оман в матче азиатской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Иордании
    Завершились два матча 4-го тура группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Иордании
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Иордании

    В одной из встреч Иордания разгромила Оман со счетом 4:0.

    В составе хозяев дублем отметился Язан Аль-Наймат, который забил свои голы на 26-й и 54-й минутах встречи.

    Еще два гола записал на свой счет Али Олван, отличившись на 49-й и 87-й минутах.

    После этого матча Иордания занимает 2-е место в своей группе с 7-ю очками в активе. Оман — на 4-й позиции (3).

    В параллельном матче Палестина сыграла вничью с Кувейтом (2:2).

    У гостей дублем отметился Юсеф Насер, который забил на 31-й и 80-й минутах.

    В составе Палестины голы записали на свой счет Вессам Абу Али на 41-й минуте с пенальти и Зайд Кунбар на 90+3-й минуте.

    Палестина занимает последнее 6-е место (2 очка), а Кувейт — на 5-й позиции (3).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы вновь будут сильнее перуанцев
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Аргентине будет непросто с Боливией?
  • Аргентина — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Уругвайцы будут торопиться
  • Уругвай — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Уругвай — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • 18/10/2024 в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карацев — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  4.54
  • Экспресс дня 16 октября
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Васку да Гама
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Форталеза — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры