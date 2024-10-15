Иордания разгромила Оман в матче азиатской квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча 4-го тура группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Иордания разгромила Оман со счетом 4:0.

В составе хозяев дублем отметился Язан Аль-Наймат, который забил свои голы на 26-й и 54-й минутах встречи.

Еще два гола записал на свой счет Али Олван, отличившись на 49-й и 87-й минутах.

После этого матча Иордания занимает 2-е место в своей группе с 7-ю очками в активе. Оман — на 4-й позиции (3).

В параллельном матче Палестина сыграла вничью с Кувейтом (2:2).

У гостей дублем отметился Юсеф Насер, который забил на 31-й и 80-й минутах.

В составе Палестины голы записали на свой счет Вессам Абу Али на 41-й минуте с пенальти и Зайд Кунбар на 90+3-й минуте.

Палестина занимает последнее 6-е место (2 очка), а Кувейт — на 5-й позиции (3).