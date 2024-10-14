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    Мартинес: Роналду отдает все ради победы. Он всегда хочет выигрывать

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Думаю, возраст игрока не имеет значения, Криштиану не работает и не играет, как 39-летний игрок.

    Мы работаем с каждым игроком, принимая во внимание то, как он себя чувствует. Криштиану играет очень хорошо.

    Он усердно работает, чтобы помочь команде. Когда приезжаешь на такой стадион, то понимаешь, какая это знаковая фигура и какую уникальную карьеру он сделал — количество забитых им голов, трофеи.

    Очень легко управлять игроком, который всё отдаёт ради победы. Он всегда хочет побеждать.

    Мы все можем многому научиться, имея в команде такого футболиста», — цитирует Мартинеса Record.

    Календарь и таблица Лиги наций

    За сборную Португалии Криштиану Роналду выступает с 2003 года. На клубном уровне он является игроком саудовского «Аль-Насра».

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