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    Турция переиграла Исландию, Уэльс одолел Черногорию

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    В матче четвертого тура Лиги В Лиги наций cборная Турции победила Исландию со счетом 4:2.

    сборная Турции
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    сборная Турции

    На голы Арды Гюлера, Ирфана Кахведжа, Хакана Чалханоглу и Керема Актюркоглу хозяева ответили точными ударами Орри Оускарссона и Андри Гудьонсена.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B4
    Исландия — Турция 2:4 (1:0, 1:4)
    Голы: 1:0 — 3 Оускарссон, 1:1 — 62 Кахведжи, 1:2 — 67, пенальти Чалханоглу, 2:2 — 83 Гудьонсен, 2:3 — 88 Гюлер, 2:4 — 90+5 АктюркоглуИсландия: Вальдимарссон, Томассон, Гретарссон, Ингасон, Фридрикссон, Эллертссон (Виллумссон, 78), Гудмундссон, Траустасон, Андерсон (Йоуханнессон, 68), Гудьонсен, ОускарссонТурция: Чакыр, Бардакджи, Демирал, Челик, Кадыоглу (Эльмали, 78), Чалханоглу, Кекчю (Йокушлу, 89), Йылдыз (Йылдырым, 90+3), Гюлер (Акайдин, 89), Кахведжи (Акгюн, 78), АктюркоглуПредупреждения: Эллертссон (32), Демирал (35), Вальдимарссон (54), Йылдыз (57), Бардакджи (70), Томассон (81)

    Календарь и таблица Лиги наций

    В параллельной игре сборная Уэльса победила команду Черногории со счетом 1:0.

    Автором единственного гола стал Харри Уилсон.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B4
    Уэльс — Черногория 1:0 (1:0, 0:0)
    Гол: 1:0 — 36, пенальти УилсонУэльс: Дарлоу, Дэвис, Кабанго, Родон, Уильямс, Шиэн, Уилсон (Броудхед, 69), Брукс (Аллен, 59), Бернс (Томас, 69), Каллен (Купер, 89), Харрис (Мур, 89)Черногория: Nikić, Вукчевич (Радунович, 46), Шипчич, Вуячич, Марушич (Вукчевич, 46), Бакич, Янкович (Куч, 82), Крстович, Йовович, Цамай (Радулович, 46), Мугоша (Йоветич, 46)Предупреждения: Йоветич (49), Вукчевич (52), Бакич (57), Шипчич (90+1)

    В группе 4 по итогам этих матчей такая ситуация: Турция (10 очков) — первая, Уэльс (8) — второй, Исландия (4) — третья, Черногория (0) — последняя.

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