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    Головин: Хотелось бы верить, что сборная России еще сыграет в официальных матчах

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    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался об отстранении национальных команды от официальных матчей.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «В "Монако" это как-то даже не обсуждали. Наверное, только с тренером об этом разговаривал. Он просто меня спрашивал, как я к этому отношусь, негативит ли это меня, расстраивает ли? Меня это в любом случае расстраивает.

    Хотелось бы верить, что еще все-таки сыграю в официальных матчах», — приводит слова Головина «Известия».

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Монако» 5 матчей в рамках Лиги 1 и не отметился результативными действиями.

    Напомним, что в 2022-м году сборную России отстранили от международных турниров из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

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