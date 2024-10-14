Головин: Хотелось бы верить, что сборная России еще сыграет в официальных матчах

Полузащитники сборнойвысказался об отстранении национальных команды от официальных матчей.

«В "Монако" это как-то даже не обсуждали. Наверное, только с тренером об этом разговаривал. Он просто меня спрашивал, как я к этому отношусь, негативит ли это меня, расстраивает ли? Меня это в любом случае расстраивает.

Хотелось бы верить, что еще все-таки сыграю в официальных матчах», — приводит слова Головина «Известия».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Монако» 5 матчей в рамках Лиги 1 и не отметился результативными действиями.

Напомним, что в 2022-м году сборную России отстранили от международных турниров из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.