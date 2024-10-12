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    Тихонов о ничьей с «Родиной»: Почему мы играем в 12 часов ночи по Красноярску?

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    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о ничейном результате своей команды в матче 14-го тура российской Первой лиги против «Родины» (1:1).

    Фрагмент матча «Родина» — «Енисей»
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    Фрагмент матча «Родина» — «Енисей»

    «В первом тайме, наверное, мы были лучше, у нас были неплохие подходы. Мы могли закончить эту игру в первом тайме, но не распорядились моментами. Думаю, если бы у "Родины" были такие подходы, счёт был бы в другую сторону. Жалко. У нас много моментов, где мы теряем очки. Возможно, какая-то скованность не давала играть нам во втором тайме. Плюс решения, которые принимались на поле не футболистами, мне тоже не понравились.

    Мы играем, когда в Красноярске 12 часов ночи, люди обычно в это время спят. Можно было бы сыграть на день раньше, если поле занято. Хорошо, тогда мы будем играть в Красноярске в восемь утра по Москве, чтобы было удобно всем. Почему мы всегда играем в 11, а сейчас в 12 часов ночи. Нельзя было вынести матч? Мы от этого страдаем. Все нормальные люди спят, а мы играем в футбол. Следующие игры в Красноярске "Родина" точно будет играть в восемь утра», — передает слова Тихонова Чемпионат.

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    • После этого матча «Енисей» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 17-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Уфы» 20-го октября.

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