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    «Родина» и «Енисей» не выявили сильнейшего

    «Родина» — «Енисей»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 14-го тура Первой лиги «Родина» и «Енисей» сыграли вничью 1:1.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    На гол Яна Цеся хозяева ответили точным ударом Амура Калмыкова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Енисей 1:1
    Голы: 0:1 Ян Цесь (30'), 1:1 Амур Калмыков (71') Родина: Ринат Шакеров, Митя Крижан, Дмитрий Шадринцев, Артём Сокол, Максим Данилин, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Леон Мусаев, Йорди Рейна, Александр Юшин, Maltsev R. Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Ян Цесь, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев Предупреждения: Алан Чочиев (36'), Александр Масловский (59'), (77'), Александр Масловский (90+4')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Родина» набрала 19 очков и поднялась на восьмое место в таблице. «Енисей» занимает десятую строчку, имея в активе 17 баллов.

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