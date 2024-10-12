«Родина» — «Енисей»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Яна Цеся хозяева ответили точным ударом Амура Калмыкова.
Футбол. Россия. Первая лига
Родина — Енисей 1:1
Голы: 0:1 Ян Цесь (30'), 1:1 Амур Калмыков (71') Родина: Ринат Шакеров, Митя Крижан, Дмитрий Шадринцев, Артём Сокол, Максим Данилин, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Леон Мусаев, Йорди Рейна, Александр Юшин, Maltsev R. Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Ян Цесь, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев Предупреждения: Алан Чочиев (36'), Александр Масловский (59'), (77'), Александр Масловский (90+4')
«Родина» набрала 19 очков и поднялась на восьмое место в таблице. «Енисей» занимает десятую строчку, имея в активе 17 баллов.