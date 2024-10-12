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    Французы требуют лишить Мбаппе капитанской повязки

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    Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен призывает главного тренера национальной команды Дидье Дешаша лишить капитанской повязки Киллиана Мбаппе.

    Киллиан Мбаппе
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    Киллиан Мбаппе

    Причиной гнева стало появление 25-летнего форварда в ночном клуба во время игры Франции с Израилем (4:1).

    «Меня больше ничего не удивляет. Килиан Мбаппе чувствует себя неприкосновенным, выше остальных.

    Он говорит, что ему нужен отдых, отправляет сообщение Дидье Дешаму, всей сборной Франции, всем французам, а вечером ты уже делаешь это идёшь в ночной клуб. И ведь ты знаешь, что об этом станет известно.

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    Мы превознесли тебя слишком высоко, выше Эйфелевой башни в Париже. Ты не можешь так ошибаться. Я прошу Дидье Дешама взять на себя ответственность и лишить его Мбаппе капитанской повязки», — приводит слова Ротена RMC Sport.

    До этого Мбаппе попросил Дешама не вызывать его в национальную команду, чтобы восстановиться от травмы.

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