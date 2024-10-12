Челебадзе: Грузия после Евро-2024 стала очень сильна

Экс-игрок сборной СССР и «Динамо» Тбилисисчитает, что после участия в Евро-2024 сборная Грузии набралась опыта и очень сильно прибавила в игре.

«За последнее время это самая сильная сборная Грузии. Все футболисты прибавляют, потому что в команде играет три звезды: Мамардашвили, Кварацхелия и Микаутадзе. Другие ребята потихоньку будут подбираться к ним. Без звёзд нельзя играть в хороший футбол. К примеру, у сборной Украины их главная звезда Мудрик забил нам гол на скорости.

На уровень сборной Грузии очень сильно повлиял прошедший чемпионат Европы. Футболисты сборной почувствовали, что могут играть в футбол со всеми командами. Не так давно сборная Греции обыграла Англию в Лондоне.

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Когда происходят такие победы, то футбол уравнивается. Мы также можем кого-то обыграть, а кому-то проиграть», — сказал Челебадзе «Чемпионату».