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    Челебадзе: Грузия после Евро-2024 стала очень сильна

    Футбол Сборная Грузии
    Экс-игрок сборной СССР и «Динамо» Тбилиси Реваз Челебадзе считает, что после участия в Евро-2024 сборная Грузии набралась опыта и очень сильно прибавила в игре.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «За последнее время это самая сильная сборная Грузии. Все футболисты прибавляют, потому что в команде играет три звезды: Мамардашвили, Кварацхелия и Микаутадзе. Другие ребята потихоньку будут подбираться к ним. Без звёзд нельзя играть в хороший футбол. К примеру, у сборной Украины их главная звезда Мудрик забил нам гол на скорости.

    На уровень сборной Грузии очень сильно повлиял прошедший чемпионат Европы. Футболисты сборной почувствовали, что могут играть в футбол со всеми командами. Не так давно сборная Греции обыграла Англию в Лондоне.

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    Когда происходят такие победы, то футбол уравнивается. Мы также можем кого-то обыграть, а кому-то проиграть», — сказал Челебадзе «Чемпионату».

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