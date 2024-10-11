«Манчестер Сити» интересуется вратарем «Порту»

Сразу два европейских гранда вступили в борьбу за подписание 25-летнего вратаря «Порту» и сборной Португалии

По данным Sport.es, речь идет о «Манчестер Сити» и «Барселоне», которая давно «ведет» португальца.

«Манчестер Сити» начинает активно искать замену своему основному голкиперу Эдерсону, который вероятно летом покинет клуб.

«Барселона» после тяжелой травмы колена Марком-Андре тер Штегеном также активизировалась на трансферном рынке.

«Горожане» готовы заплатить за Кошту 40 млн евро, тогда как «Порту» готов отпустить вратаря за 75 млн евро. В этом сезоне он сыграл 11 матчей и в пяти из них отстоял всухую.