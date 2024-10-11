«Манчестер Сити» интересуется вратарем «Порту»

Диогу Кошта Фото: globallookpress.com
По данным Sport.es, речь идет о «Манчестер Сити» и «Барселоне», которая давно «ведет» португальца.
«Манчестер Сити» начинает активно искать замену своему основному голкиперу Эдерсону, который вероятно летом покинет клуб.
«Барселона» после тяжелой травмы колена Марком-Андре тер Штегеном также активизировалась на трансферном рынке.
«Горожане» готовы заплатить за Кошту 40 млн евро, тогда как «Порту» готов отпустить вратаря за 75 млн евро. В этом сезоне он сыграл 11 матчей и в пяти из них отстоял всухую.