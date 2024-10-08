Киммих прокомментировал конфликт с Мюллером

Полузащитник «Баварии»ответил на критику форварда мюнхенцевв матче 6-го тура немецкой Бундеслиги против «Айнтрахта» (3:3).

Киммих потерял мяч в конце встречи и после этой ошибки «орлы» сравняли счет.

«Всегда важно, чтобы мы общались друг с другом открыто и честно, и Томас именно таков. Это не тот случай, когда моя потеря мяча привела к непосредственному голу. Но в целом на футбольном поле всегда можно принимать разные решения.

Всегда важно принимать решения. Иногда ты принимаешь хорошие решения, а иногда — плохие», — цитицует Киммиха Bayern&Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги с 14 очками. Следом за ней идут «РБ Лейпциг» (14 очков) и «Айнтрахт» (13 очков).