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    Киммих прокомментировал конфликт с Мюллером

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    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на критику форварда мюнхенцев Томаса Мюллера в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги против «Айнтрахта» (3:3).

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    Киммих потерял мяч в конце встречи и после этой ошибки «орлы» сравняли счет.

    «Всегда важно, чтобы мы общались друг с другом открыто и честно, и Томас именно таков. Это не тот случай, когда моя потеря мяча привела к непосредственному голу. Но в целом на футбольном поле всегда можно принимать разные решения.

    Всегда важно принимать решения. Иногда ты принимаешь хорошие решения, а иногда — плохие», — цитицует Киммиха Bayern&Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги с 14 очками. Следом за ней идут «РБ Лейпциг» (14 очков) и «Айнтрахт» (13 очков).

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