Киммих прокомментировал конфликт с Мюллером

Йозуа Киммих Фото: globallookpress.com
Киммих потерял мяч в конце встречи и после этой ошибки «орлы» сравняли счет.
«Всегда важно, чтобы мы общались друг с другом открыто и честно, и Томас именно таков. Это не тот случай, когда моя потеря мяча привела к непосредственному голу. Но в целом на футбольном поле всегда можно принимать разные решения.
Всегда важно принимать решения. Иногда ты принимаешь хорошие решения, а иногда — плохие», — цитицует Киммиха Bayern&Germany.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги с 14 очками. Следом за ней идут «РБ Лейпциг» (14 очков) и «Айнтрахт» (13 очков).