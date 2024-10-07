Постекоглу: Такое поражение, как с «Брайтоном», неприемлемо

Главный тренер «Тоттенхэма»разочарован игрой против «Брайтона» в 7-м туре АПЛ, в котором его команда вела со счетом 2:0, но в итоге уступила 2:3.

«Это неприемлемо в конечном итоге. Можно понять, что вы не выиграете каждый матч. Но есть манера, в которой вы уступаете игры. И это первый раз с тех пор, как я здесь, когда мы упустили победу таким образом. И, как я уже сказал, это неприемлемо.

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Есть определённый уровень конкурентоспособности, который нужно демонстрировать в каждом матче вне зависимости от уровня, и мы не сделали этого во втором тайме. И заслуженно были наказаны за это», — цитирует Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».