ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганАПЛ. «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Ман Сити» примет «Фулхэм», «Челси» сыграет с «Ноттингемом»
  • 13:05
    • Гауфф вышла в финал турнира в Пекине
    Все новости спорта

    «Уфа» ушла от поражения в матче со «СКА-Хабаровск»

    «Уфа» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Уфа СКА-Хабаровск
    В матче 13-го тура Первой лиги по футболу «Уфа» смогла уйти от поражения со«СКА-Хабаровск» — 3:3, забив в добавленное время.

    Жан Шарль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жан Шарль

    Голы в составе хозяев забивали Владислав Адаев, Даниил Корнюшин и Артем Гуренко.

    В команде Алексея Поддубского отличились Альбек Гонгапшев и Жан Шарль (дважды).

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — СКА-Хабаровск 2:3
    Голы: 1:0 Владислав Адаев (16'), 1:1 Альбек Гонгапшев (42'), 2:1 Даниил Корнюшин (70'), 2:2 Яо Жан Шарль Оливье (81'), 2:3 Яо Жан Шарль Оливье (84') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Владислав Адаев, Валерий Бочеров, Ageyan M., Karpov V., Pasevich R., Perchenok A. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Роман Емельянов, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев, Bykov A., Gurban G. Предупреждения: (59'), (64')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» продолжит побеждать?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Ливерпуль» не заметит «Кристал Пэлас»?!
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Манчестер Сити» привычно разгромит «дачников»
  • «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Завтра в 07:25
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры