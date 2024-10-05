«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 3:3, обзор голов

Жан Шарль Фото: fcska.ru
Голы в составе хозяев забивали Владислав Адаев, Даниил Корнюшин и Артем Гуренко.
В команде Алексея Поддубского отличились Альбек Гонгапшев и Жан Шарль (дважды).
Футбол. Россия. Первая лига
Уфа — СКА-Хабаровск 2:3
Голы: 1:0 Владислав Адаев (16'), 1:1 Альбек Гонгапшев (42'), 2:1 Даниил Корнюшин (70'), 2:2 Яо Жан Шарль Оливье (81'), 2:3 Яо Жан Шарль Оливье (84') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Владислав Адаев, Валерий Бочеров, Ageyan M., Karpov V., Pasevich R., Perchenok A. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Роман Емельянов, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев, Bykov A., Gurban G. Предупреждения: (59'), (64')