«Родина» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

Александр Сторожук (главный тренер «Арсенала») Фото: globallookpress.com
На точный удар Александра Юшина гости ответили ударом забитым мячом Ильи Азявина.
Футбол. Россия. Первая лига
Родина — Арсенал Тула 1:1
Голы: 1:0 Александр Юшин (57'), 1:1 Илья Азявин (89') Родина: Ринат Шакеров, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Михаил Рядно, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Артем Концевой, Леон Мусаев, Йорди Рейна, Александр Юшин, Maltsev R. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Владислав Левин, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев, Volkov Z. Предупреждения: Астемир Гордюшенко (42'), Ишхан Гелоян (69')
«Арсенал» с 25 очками идет на первом месте в турнирной таблице. «Родина» с 18 очками поднялась на шестое место.