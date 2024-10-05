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    «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Родиной»

    «Родина» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 13-го тура Первой лиги России «Родина» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1.

    Александр Сторожук (главный тренер «Арсенала»)
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    Александр Сторожук (главный тренер «Арсенала»)

    На точный удар Александра Юшина гости ответили ударом забитым мячом Ильи Азявина.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Арсенал Тула 1:1
    Голы: 1:0 Александр Юшин (57'), 1:1 Илья Азявин (89') Родина: Ринат Шакеров, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Михаил Рядно, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Артем Концевой, Леон Мусаев, Йорди Рейна, Александр Юшин, Maltsev R. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Владислав Левин, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев, Volkov Z. Предупреждения: Астемир Гордюшенко (42'), Ишхан Гелоян (69')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Арсенал» с 25 очками идет на первом месте в турнирной таблице. «Родина» с 18 очками поднялась на шестое место.

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