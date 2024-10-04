Стерлинг высказался о своем будущем после футбола

Вингеррассказал, кем видит себя после окончания карьеры.

«Не знаю, буду ли тренером. Может, стану работать с молодыми игроками, попытаюсь помочь им справиться с тем, что их ждёт в будущем. Мне очень нравится помогать людям. Но пока не знаю, что буду делать после завершения карьеры. Это вопрос будущего.

На меня оказали влияние несколько человек, в первую очередь Клайв Эллингтон, который был для меня настоящим наставником. Что касается игроков, то первый, о ком я думаю, — это Стивен Джеррард. Когда я впервые зашел в раздевалку "Ливерпуля", я увидел, как он держался. При этом он всегда был готов помочь мне, несмотря на то, что на него самого оказывалось огромное давление. Он старался, чтобы вся молодёжь чувствовала себя в гармонии и была частью команды», — приводит слова Стерлинга официальный сайт «Арсенала».

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Напомним, что права на Стерлинга принадлежат «Челси», но он выступает за «Арсенал» на правах аренды.