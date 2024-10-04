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    Рэтклифф: Мне нравится тен Хаг, но «Манчестер Юнайтед» не там, где должен быть

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    Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф поразмышлял о будущем в команде наставника Эрика тен Хага.

    Джим Рэтклифф
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    Джим Рэтклифф

    «Я не хочу отвечать на этот вопрос. Мне нравится Эрик. Я считаю его очень хорошим тренером, но в конце концов это не мой выбор, а выбор команды менеджеров, которая управляет "Манчестер Юнайтед". Именно она должна решать, как лучше руководить клубом.

    Но все они работают вместе только с июня или июля. Их не было в январе, феврале, марте или апреле. Не было Омара [Беррады], Дэна Эшворта — они пришли только в июле.

    Они пробыли в клубе всего… счёт идет на недели. Они не провели в клубе много времени, так что им нужно подвести итоги и принять разумные решения.

    Наша цель ясна — мы хотим вернуть "Манчестер Юнайтед" туда, где он должен быть. Сейчас он не там, это очевидно», — приводит слова Рэтклиффа Evening Standard.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет только на 13-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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