ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов
  • 19:40
    • Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре
  • 19:23
    • Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года
  • 17:11
    • Тен Хаг: Даже не думаю об увольнении
    Все новости спорта

    Бубнов о матче «Динамо» — «Спартак»: Игра была зрелищной, хорошо смотрелась

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Спартак
    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Игра была зрелищной, хорошо смотрелась. Обе команды практикуют атакующий футбол, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч шёл на встречных курсах. Если бы реализовывали лучше моменты, то счёт мог получиться очень крупным.

    Так получилось, что спартаковцы забивали исключительно со стандартов, да и у "Динамо" один мяч был после углового, второй после грубой ошибки обороны Спартака», — приводит слова Бубнова Sportbox.

  • План Б сработал. Станкович переиграл «Динамо» в концовке
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на матч «Динамо» — «Спартак»
  • 02/10/2024

    • После этого матча «красно-белые» гарантировали себе место в плей-офф Кубка России. «Динамо» занимает 2-ю строчку в своей группе (8 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нью-Джерси» сможет открыть сезон победой?
  • «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Леганес» и «Валенсия» не выявят победителя?!
  • «Леганес» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Гаджиев финиширует Гафорова и защитит титул?
  • Гаджиев — Гафоров. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гаджиев — Гафоров
  • Бои
  • Сегодня в 23:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры