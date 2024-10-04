Бубнов о матче «Динамо» — «Спартак»: Игра была зрелищной, хорошо смотрелась

Футбольный экспертподелился мнением о матче 5-го тура группового этапа Кубка России между

«Игра была зрелищной, хорошо смотрелась. Обе команды практикуют атакующий футбол, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч шёл на встречных курсах. Если бы реализовывали лучше моменты, то счёт мог получиться очень крупным.

Так получилось, что спартаковцы забивали исключительно со стандартов, да и у "Динамо" один мяч был после углового, второй после грубой ошибки обороны Спартака», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После этого матча «красно-белые» гарантировали себе место в плей-офф Кубка России. «Динамо» занимает 2-ю строчку в своей группе (8 баллов).