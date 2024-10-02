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    «Ахмат» разгромил «Краснодар» в Кубке России

    «Ахмат» — «Краснодар»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» в гостях уступил «Ахмату» со счетом 0:3.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    Голами в составе победителей отметились Надер Гандри, Светослав Ковачев и Мохамед Талаль.

    На 77-й минуте матча игрок «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Ахмат — Краснодар 3:0
    Голы: 1:0 Надер Гандри (19'), 2:0 Светослав Ковачев (45+4'), 3:0 Talal A. (82') Ахмат: Михаил Опарин, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Антон Швец, Лукас Ловат, Заим Диванович, Владислав Камилов, Светослав Ковачев, Даниил Павлович Уткин, Silva Lima I., Talal A. Краснодар: Юрий Дюпин, Лукас Оласа, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Кайо, Мозес Кобнан, Никита Кривцов, Кевин Кастаньо, Олакунле Олусегун, Фёдор Смолов, Gonzalez G. Предупреждения: Silva Lima I. (30'), Gonzalez G. (43'), Никита Кривцов (45+2'), Владислав Камилов (50') Удаление: Джон Кордоба (77')

    «Ахмат» с 9 очками поднялся на второе место в группе C. «Краснодар» с 9 баллами опустился на третью строчку в квартете.

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