«Ахмат» — «Краснодар»: счет матча 3:0, обзор голов

Голами в составе победителей отметились Надер Гандри, Светослав Ковачев и Мохамед Талаль.
На 77-й минуте матча игрок «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
Ахмат — Краснодар 3:0
Голы: 1:0 Надер Гандри (19'), 2:0 Светослав Ковачев (45+4'), 3:0 Talal A. (82') Ахмат: Михаил Опарин, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Антон Швец, Лукас Ловат, Заим Диванович, Владислав Камилов, Светослав Ковачев, Даниил Павлович Уткин, Silva Lima I., Talal A. Краснодар: Юрий Дюпин, Лукас Оласа, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Кайо, Мозес Кобнан, Никита Кривцов, Кевин Кастаньо, Олакунле Олусегун, Фёдор Смолов, Gonzalez G. Предупреждения: Silva Lima I. (30'), Gonzalez G. (43'), Никита Кривцов (45+2'), Владислав Камилов (50') Удаление: Джон Кордоба (77')
«Ахмат» с 9 очками поднялся на второе место в группе C. «Краснодар» с 9 баллами опустился на третью строчку в квартете.