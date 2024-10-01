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    Ла Лига. Первое поражение «Барселоны» в сезоне

    Итоги 8-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» — «Хетафе». Ла Лига, 2024/2025
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    «Барселона» — «Хетафе». Ла Лига, 2024/2025
    Лидеры Примеры «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, «Реал» упустил возможность приблизиться вплотную, потеряв очки. Что ещё было интересного в 8 туре Ла Лиги, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    В группе лидеров испанского чемпионата произошло всего одно изменение. «Вильярреал» поднялся с 4 на 3 место, сместив мадридский «Атлетико».

    На три позции вниз опустился «Алавес», заняв 11 место. А вот «Бетис» напротив, улучшил своё положение, поднявшись на три ступеньки вверх, расположившись на 8 строчке.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Зону вылета покинул «Хетафе», поднявшись с 19 на 15 строчку. В группу аутсайдеров вернулась «Валенсия», которая сейчас занимает 18 место в Ла Лиге.

    Первое поражение в сезоне

    «Барселона» оступилась в первый раз в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата. Каталонский клуб в гостях проиграл «Осасуне» (2:4).

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    • До этого у «сине-гранатовых» наблюдалась победная серия из семи матчей. Ранее «Барселона» выиграла у «Хетафе» (1:0), «Вильярреала» (5:1), «Жироны» (4:1), «Вальядолида» (7:0), «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетика» (2:1) и «Валенсии» (2:1).

    Мадридское дерби

    В центральном поединке 8 тура между собой сошлись «Реал» и «Атлетико». Конкуренты так и не смогли определить победителя в мадридском дерби, обменявшись голами (1:1).

    «Реал» открыл счёт на 64-й минуте встречи, гол забил Эдер Милитао. «Атлетико» ушёл от поражения лишь на 95-й минуте поединка, спасительный мяч в сетку ворот отправил Анхель Корреа.

    «Атлетико» — «Реал»
    globallookpress.com

    После этого поединка «Реал» набрал 18 очков, у «Атлетико» — 16 баллов в активе. Лидер Ла Лиги «Барселона» заработала 21 пункт.

    Группа лидеров

    В тройку лидеров испанского чемпионата поднялся «Вильярреал», набрав 17 очков после победы над аутсайдером лиги — командой «Лас-Пальмас» (3:1).

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    • В составе «жёлтой субмарины» результативными действиями отметились Николя Пепе, Тимо Барри и Алехандро Родригес.

    Зона вылета

    Буквально на один тур «Валенсия» была вне опасности, теперь команда снова оказалась в зоне вылета, если быть точнее, коллектив расположился на 18 месте чемпионата Испании. В 8 туре «Валенсия» проиграла «Реал Сосьедад» (0:3).

    «Реал Сосьедад» — «Валенсия»
    globallookpress.com

    А вот «Хетафе» покинул группу аутсайдеров после того как одержал победу в матче против «Алавеса» (2:0). На данный момент у клуба 15 место и 7 набранных очков.

    Что касается «Валенсии», то «летучие мыши» расположились на 18 позиции, аккумулировав всего 5 баллов. Ниже в турнирной таблице Примеры находятся «Вальядолид» (19 место и 5 очков) и «Лас-Пальмас» (20 место и 3 очка).

    Тур №9

    Матчи 9 тура чемпионата Испании пройдут с 4 по 6 октября.

    «Барселона» свой поединок проведёт на выезде против «Алавеса», игра запланирована на воскресенье, 6 октября.

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    Днем ранее, 5 октября «Реал» на Сантьяго Бернабеу сразится с соседом по турнирной таблице — «Вильярреалом».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Завершит программу игрового дня поединок с участием команды топ-списка: «Атлетико» отправится в гости к клубу «Реал Сосьедад».

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