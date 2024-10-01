ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ашраф Хакими — защитник ПСЖ Трансферный дайджест. 24 — 30 сентября
    Все новости спорта

    Генич: Не понимаю, зачем «Зениту» Соболев

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Комментатор Константин Генич прокомментировал перспективы форварда «Зенита» Александра Соболева. Нападающий присоединился к питерскому клубу в конце августа.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Я смотрю на "Зенит", я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это всё пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесёт важнейшие очки "Зениту", но пока…

    Семак чётко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет, наоборот, ещё вот проблем Сергею Богдановичу. Он когда вышел с ЦСКА в стартовом составе, ну, Соболеву надо набирать форму через игры. Да, через матч ЦСКА ему надо набирать форму! Потому что следом это матч с "Рубином" был в Кубке, сейчас игра с "Акроном". Вот через эти игры, наверное, можно было бы говорить, что форму быстрее наберёт, но в чемпионате, где тебя и поджимают, где и соперники круто выглядят, всё-таки очки терять "Зениту" нельзя», — сказал Генич «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» ранее в РПЛ уступил «Краснодару» 0:2. Клуб идет 3-м в таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» быстро разберется с парижанами
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Каталонцы забьют и… пропустят?!
  • «Барселона» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Разгромит ли «Манчестер Сити» «Слован»?
  • «Слован» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барселона — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Слован — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры