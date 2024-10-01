Генич: Не понимаю, зачем «Зениту» Соболев

Комментаторпрокомментировал перспективы форварда «Зенита». Нападающий присоединился к питерскому клубу в конце августа.

«Я смотрю на "Зенит", я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это всё пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесёт важнейшие очки "Зениту", но пока…

Семак чётко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет, наоборот, ещё вот проблем Сергею Богдановичу. Он когда вышел с ЦСКА в стартовом составе, ну, Соболеву надо набирать форму через игры. Да, через матч ЦСКА ему надо набирать форму! Потому что следом это матч с "Рубином" был в Кубке, сейчас игра с "Акроном". Вот через эти игры, наверное, можно было бы говорить, что форму быстрее наберёт, но в чемпионате, где тебя и поджимают, где и соперники круто выглядят, всё-таки очки терять "Зениту" нельзя», — сказал Генич «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» ранее в РПЛ уступил «Краснодару» 0:2. Клуб идет 3-м в таблице.