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    Тен Хаг отреагировал на возможный уход из «Манчестер Юнайтед»

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал свой возможный уход из команды после разгромного поражения в матче с «Тоттенхэмом» (0:3).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    По словам специалиста, он не думает об отставке.

    «Я не думаю об этом. Летом мы с руководителями и владельцами приняли решение продолжить совместную работу. Мы провели тщательный анализ, чтобы понять, какие изменения нужны "Манчестер Юнайтед" как организации, как формировать команду.

    Все решения принимались сообща, хотя мы понимали, что на это потребуется время. Мы все в одной лодке — владельцы, руководящая группа, персонал и игроки», — приводит слова тен Хага журналист Лаури Уитуэлл в соцсетях.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков и идет на 12-й строчке в таблице АПЛ.

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