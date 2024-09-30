Семин: Допускаю, что будет очень интересный чемпионат, каким был предыдущий

Российский тренервысказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ. Специалист отметил, что ждет интересную развязку, как в прошлом сезоне.

«Я допускаю, что будет очень интересный чемпионат, каким был предыдущий. Конкуренция в нынешнем сезоне значительно усилилась. Каждая команда из группы лидеров в состоянии стать чемпионом. Многое будет зависеть от уровня подготовки футболистов к каждому конкретному ближайшему матчу.

На сегодняшний момент мы видим "Зенит" не на первом месте. "Краснодар", "Локомотив", "Зенит", "Динамо" будут конкурировать. Вполне возможно, что ЦСКА со "Спартаком" тоже вклинятся в эту борьбу. Я не берусь предсказать, кто будет победителем. Чемпионат достаточно долгий, впереди большой перерыв. А этот большой перерыв важен тем, как команды проведут свою подготовку к дальнейшему этапу. Много нюансов. Команды показывают хороший уровень, и чемпионат интересен», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент в таблице лидируют «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 24 очка. Топ-3 замыкает «Зенит» (23).