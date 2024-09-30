Реднапп считает, что сейчас «Манчестер Юнайтед» на самом дне

Бывший футболист сборнойподелился мнением об игре матче 6-го тура английской Премьер-лиге против(0:3).

«Доходит до того, что тебе почти становится жалко их тренера. Он выглядит совершенно не в своей тарелке, похоже, ему трудно мотивировать команду. "Манчестер Юнайтед" и тен Хаг идут назад. Вы не можете больше жаловаться, ведь у него есть четвёрка защитников, у него есть все игроки в его распоряжении — нет никаких оправданий.

Они сейчас на самом дне. Я просто не вижу, как они могут двигаться дальше. Они так плохи, как я ещё никогда не видел в "Юнайтед". Это позорно. Клуб такого уровня не должен показывать такие результаты. Я вижу такие выступления, за которые тренера отправляют в отставку. Просто не понимаю, как он может сохранить свою работу с такими выступлениями. Я не вижу, как он сможет изменить ситуацию», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

После 6-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице с 7-ю очками в активе.