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    Реднапп считает, что сейчас «Манчестер Юнайтед» на самом дне

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    Бывший футболист сборной Англии Джейми Реднапп поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиге против «Тоттенхэма» (0:3).

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    «Доходит до того, что тебе почти становится жалко их тренера. Он выглядит совершенно не в своей тарелке, похоже, ему трудно мотивировать команду. "Манчестер Юнайтед" и тен Хаг идут назад. Вы не можете больше жаловаться, ведь у него есть четвёрка защитников, у него есть все игроки в его распоряжении — нет никаких оправданий.

    Они сейчас на самом дне. Я просто не вижу, как они могут двигаться дальше. Они так плохи, как я ещё никогда не видел в "Юнайтед". Это позорно. Клуб такого уровня не должен показывать такие результаты. Я вижу такие выступления, за которые тренера отправляют в отставку. Просто не понимаю, как он может сохранить свою работу с такими выступлениями. Я не вижу, как он сможет изменить ситуацию», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

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