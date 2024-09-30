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    Маслов отреагировал на слухи о переходе в «Чарльтон»

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    Защитник «Сочи» Павел Маслов высказался о том, что им якобы интересовался английский «Чарльтон».

    Павел Маслов
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    Павел Маслов

    30 августа английские журналисты сообщали о возможном переходе 24-летнего россиянина в команду.

    «Сидел дома, когда увидел новость про интерес "Чарльтона" ко мне. Забавно было.

    Некоторые на полном серьезе подходили и спрашивали про переход в "Чарльтон", правда ли это. Я говорил, что это правда, скоро улетаю в Англию (смеется). Удивительно, как это все появилось», — сказал Маслов «СЭ».

    Маслов, права на которого принадлежат «Спартаку», проводит нынешний сезон в «Сочи».

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