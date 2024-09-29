Юран: «Спартак» в матче «Локомотивом» на знал, что делать на поле

Сергей Юран Фото: globallookpress.com
«У меня сложилось впечатление, что одна команда серьезно готовилась, а другая — вообще не готовилась. "Локомотив" от первой до последней минуты контролировал матч. Мне "Спартак" немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где "Локомотив" отдал им мяч.
Они просто катали его поперек и ничего не создали. "Локомотив" был готов к атакам соперника. У "Спартака" был всего один момент во втором тайме, и тот не реализовал Шамар Николсон», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
«Локомотив» лидирует с «Краснодаром» в таблице РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками идет шестым.