Юран: «Спартак» в матче «Локомотивом» на знал, что делать на поле

Бывший игрок и тренер московского «Спартака»заявил, что ему не понравилась игра красно-белых в матче 10-го тура против «Локомотива» (1:3).

«У меня сложилось впечатление, что одна команда серьезно готовилась, а другая — вообще не готовилась. "Локомотив" от первой до последней минуты контролировал матч. Мне "Спартак" немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где "Локомотив" отдал им мяч.

Они просто катали его поперек и ничего не создали. "Локомотив" был готов к атакам соперника. У "Спартака" был всего один момент во втором тайме, и тот не реализовал Шамар Николсон», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» лидирует с «Краснодаром» в таблице РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками идет шестым.