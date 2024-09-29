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    Юран: «Спартак» в матче «Локомотивом» на знал, что делать на поле

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    Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Сергей Юран заявил, что ему не понравилась игра красно-белых в матче 10-го тура против «Локомотива» (1:3).

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «У меня сложилось впечатление, что одна команда серьезно готовилась, а другая — вообще не готовилась. "Локомотив" от первой до последней минуты контролировал матч. Мне "Спартак" немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где "Локомотив" отдал им мяч.

    Они просто катали его поперек и ничего не создали. "Локомотив" был готов к атакам соперника. У "Спартака" был всего один момент во втором тайме, и тот не реализовал Шамар Николсон», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» лидирует с «Краснодаром» в таблице РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками идет шестым.

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