«Крылья Советов» — «Химки»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 10-го тура российской Премьер-лиги.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Капленко, Вера, Заболотный.

Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 9-и туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимает 10-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Химки» — на 14-й позиции (7).