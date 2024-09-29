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  • 15:30
    • Сергеев выйдет в стартовом составе «Крыльев» на матч РПЛ с «Химками»
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    Сергеев выйдет в стартовом составе «Крыльев» на матч РПЛ с «Химками»

    «Крылья Советов» — «Химки»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Крылья Советов» и «Химки» опубликовали стартовые составы на матч 10-го тура российской Премьер-лиги.

    Иван Сергеев — нападающий «Крыльев Советов»
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    Иван Сергеев — нападающий «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

    «Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Капленко, Вера, Заболотный.

  • «Крылья Советов» — «Химки». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Химки»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 9-и туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимает 10-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Химки» — на 14-й позиции (7).

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