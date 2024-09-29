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    «Крылья Советов» — «Химки». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Химки»

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    «Крылья Советов» и «Химки» сыграют между собой в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 9-ти матчах. На счету команды из Самары три победы, ничья и пять поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 9:14.

    В предыдущем туре «Крылья Советов» играли в гостях против «Ахмата» и ушли от поражения, сравняв счет в компенсированное ко второму тайму время — ничья 1:1. До этого самарцы обыграли в волжском дерби «Рубин», забив в ворота казанцев два безответных мяча (2:0).

    «Крылья Советов» потеряли все шансы на продолжение борьбы в Кубке России, так и не набрав ни одного очка в 4-х матчах. В крайнем туре подопечные Игоря Осинькина крупно проиграли в гостях «Спартаку» (1:4).

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    «Химки»

    «Химки» находятся на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 7 очков в 9-ти матчах. Подмосковный клуб одержал одну победу, четыре раза сыграл вничью и четырежды уступил. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:16.

    «Химки» не побеждают в чемпионате на протяжении шести матчей кряду. За этот период подопечные Франка Артиги трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. Кроме того, «красно-чёрные» не забили ни одного гола в трех последних матчах — с ЦСКА (0:2), «Акроном» (0:3) и «Оренбургом» (0:0).

    В Кубке России «Химки» продолжают борьбу за попадание в плей-офф. После 4-х туров подмосковный клуб набрал 3 очка, расположившись на третьем месте в турнирной таблице. В крайнем матче «Химки» дома крупно уступили «Локомотиву» (1:5).

    Личные встречи

    Команды провели между собой 13 официальных очных матчей. «Крылья Советов» одержали 8 побед, «Химки» оказались сильнее в 3-х случаях и 2 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Химки» с коэффициентом 1.90.

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