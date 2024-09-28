Симеоне высказался о противостоянии «Атлетико» с «Реалом»

Главный тренерподелился мнением об играх против мадридского

«Противостояние с "Реалом" стало более сбалансированным? С момента моего прихода и до сегодняшнего дня всё сильно изменилось.

Это область, которая улучшилась, и благодаря этому клуб растёт, а команда соответствует стандартам. Мы должны принять этот рост», — приводит слова Симеоне Sport.es.

Матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится завтра, 29-го сентября в 22:00 мск в рамках 8-го тура испанской Примеры. Прогноз наших экспетов можно посмотреть по этой ссылке.