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    Симеоне высказался о противостоянии «Атлетико» с «Реалом»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об играх против мадридского «Реала».

    Диего Симеоне — главный тренер « Атлетико»
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    Диего Симеоне — главный тренер « Атлетико»

    «Противостояние с "Реалом" стало более сбалансированным? С момента моего прихода и до сегодняшнего дня всё сильно изменилось.

    Это область, которая улучшилась, и благодаря этому клуб растёт, а команда соответствует стандартам. Мы должны принять этот рост», — приводит слова Симеоне Sport.es.

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    • Матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится завтра, 29-го сентября в 22:00 мск в рамках 8-го тура испанской Примеры. Прогноз наших экспетов можно посмотреть по этой ссылке.

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