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    «Краснодар» одержал уверенную победу над «Зенитом»

    «Краснодар» — «Зенит»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Краснодар» на своем поле обыграл «Зенит» (2:0) в матче 10-го тура российской Премьер-лиги.

    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»

    Первый гол «быки» забили на 88-й минуте. Нападающий команды Джон Кордоба перехватил мяч и отправил его уже в пустые ворота.

    На 90+4-й минуте форвард «Краснодара» Федор Смолов удвоил преимущество своей команды.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Зенит 2:0
    Голы: 1:0 Джон Кордоба (88'), 2:0 Фёдор Смолов (90+4') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Зенит: Евгений Латышонок, Нуралы Алип, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Gondou L. Предупреждения: Витор Тормена (14'), Густаво Мантуан (23'), Клаудиньо (27'), Александр Черников (43'), Нино (62')

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Зенит» — на 3-й строчке (23).

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