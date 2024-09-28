«Краснодар» — «Зенит»: счет матча 2:0, обзор голов

на своем поле обыграл(2:0) в матче 10-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол «быки» забили на 88-й минуте. Нападающий команды Джон Кордоба перехватил мяч и отправил его уже в пустые ворота.

На 90+4-й минуте форвард «Краснодара» Федор Смолов удвоил преимущество своей команды.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Зенит 2:0 Голы: 1:0 Джон Кордоба (88'), 2:0 Фёдор Смолов (90+4') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Зенит: Евгений Латышонок, Нуралы Алип, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Gondou L. Предупреждения: Витор Тормена (14'), Густаво Мантуан (23'), Клаудиньо (27'), Александр Черников (43'), Нино (62')

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Зенит» — на 3-й строчке (23).