Семин: Морально «Краснодар» готов к игре с «Зенитом»

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«На мой взгляд, обе команды в хороших кондициях. Они для себя показывают один из лучших уровней игры. Будет интересный матч, он многое решит. Психология будет иметь громадное значение в дальнейших играх.
Думаю, психологически к матчу с "Зенитом" они готовы. Из тех поражений, которые были с "Зенитом", они сделали определение корректировки, потому что подбор игроков очень мощный, во всех линиях играют в хороший футбол и игроки сбалансированы.
У "Краснодара" есть большая уверенность. Победит тот, кто будет иметь баланс в атаке и обороне», — сказал Семин «СЭ».
Матч пройдет в Краснодаре 28 сентября в 19:30 мск.