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    Семин: Морально «Краснодар» готов к игре с «Зенитом»

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    Знаменитый российский тренер Юрий Семин считает, что «Краснодар» психологически хорошо готов к игре против «Зенита» в рамках 10-го тура РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «На мой взгляд, обе команды в хороших кондициях. Они для себя показывают один из лучших уровней игры. Будет интересный матч, он многое решит. Психология будет иметь громадное значение в дальнейших играх.

    Думаю, психологически к матчу с "Зенитом" они готовы. Из тех поражений, которые были с "Зенитом", они сделали определение корректировки, потому что подбор игроков очень мощный, во всех линиях играют в хороший футбол и игроки сбалансированы.

    У "Краснодара" есть большая уверенность. Победит тот, кто будет иметь баланс в атаке и обороне», — сказал Семин «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч пройдет в Краснодаре 28 сентября в 19:30 мск.

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