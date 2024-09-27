ПСЖ — «Ренн»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 6-го тура французской Лиги 1.

ПСЖ: Сафонов, Барколя, Беральдо, Дембеле, Заир-Эмери, Ли Кан, Маркиньос, Невеш, Пако, Руис, Хакими.

«Ренн»: Манданда, Ассиньон, Бла, Ву, Гуири, Калимуэндо, Матусива, Остигард, Сантамария, Сейду, Труффер.

Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в Лиге 1 ПСЖ занимает 1-е место в таблице с 13-ю очками в активе. «Ренн» — на 8-й позиции (7).