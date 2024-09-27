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    Постекоглу: У тен Хага по-настоящему тяжелая работа в «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о работе наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Конечно, тренеры всегда находятся под давлением. Но у Эрика (тен Хага) по-настоящему тяжёлая работа, с которой он справляется действительно хорошо. Тен Хаг выиграл два трофея, не думаю, что это незначительно.

    Все говорят мне, что только это и требуется, но, очевидно, требуется не только это, потому что люди всегда хотят большего. Поэтому считаю, что он проделал отличную работу. Работать на "Олд Траффорд" тяжело», — приводит слова Постекоглу ESPN.

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