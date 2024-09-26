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    «Крылья Советов» отреагировали на слухи о возможном увольнении Осинькина и назначении Игнашевича

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию о том, что Сергей Игнашевич заменит Игоря Осинькина на посту главного тренера команды.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «ПФК "Крылья Советов" обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими "экспертами", но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в "Крылья Советов".

    Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах.

    Мы все — клуб, болельщики, игроки и тренерский штаб — объединены одной целью — побеждать в каждом матче и радовать болельщиков», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

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    • В прошлом сезоне Игнашевич возглавлял «Балтику», которая под его руководством вылетела из РПЛ и дошла до финала Кубка России.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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