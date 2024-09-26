«Крылья Советов» отреагировали на слухи о возможном увольнении Осинькина и назначении Игнашевича

Генеральный директор «Крыльев Советов»прокомментировал информацию о том, чтона посту главного тренера команды.

«ПФК "Крылья Советов" обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими "экспертами", но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в "Крылья Советов".

Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах.

Мы все — клуб, болельщики, игроки и тренерский штаб — объединены одной целью — побеждать в каждом матче и радовать болельщиков», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

В прошлом сезоне Игнашевич возглавлял «Балтику», которая под его руководством вылетела из РПЛ и дошла до финала Кубка России.

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.