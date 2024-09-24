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    Источник: Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча»

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    Атакующий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    По информации испанского издания Marca, Винисиусу уже сообщили, что он получит награду лучшему футболисту мира.

    В прошлом сезоне бразилец выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. В 49 матчах за «Королевский клуб» он забил 13 мячей и сделал 26 результативных передач.

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    • При этом Винисиус неудачно выступил вместе со сборной Бразилии на Кубке Америки. «Селесао» проиграли в четвертьфинале сборной Уругвая.

    Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в театре «Шатле» в Париже.

    Напомним, ранее France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч».

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