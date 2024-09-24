Источник: Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилиистанет обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024.

По информации испанского издания Marca, Винисиусу уже сообщили, что он получит награду лучшему футболисту мира.

В прошлом сезоне бразилец выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. В 49 матчах за «Королевский клуб» он забил 13 мячей и сделал 26 результативных передач.

При этом Винисиус неудачно выступил вместе со сборной Бразилии на Кубке Америки. «Селесао» проиграли в четвертьфинале сборной Уругвая.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в театре «Шатле» в Париже.

Напомним, ранее France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч».