«Амкар» выбил «Черноморец» из Кубка России

Пермскийна своем поле победилв матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России.

Основные 90 минут завершились вничью со счетом 3:3, причем «Амкар» вел 3:1 к 85-й минуте, но потом пропустил два гола.

В серии пенальти точнее были игроки «Амкара» — 4:3.

У хозяев голы забили Джамал Дибиргаджиев (дубль) и Даниил Промошкин. У гостей отметились Илья Родионов и Денис Фомин, также автогол забил Антон Бочаров.

Футбол. Россия. Кубок Амкар — Черноморец 4:3 Голы: 1:0 Promoshkin D. (2'), 1:1 Илья Родионов (16'), 2:1 Dibirgadzhiev D. (23'), 3:1 Dibirgadzhiev D. (35'), 3:2 Bocharov A. (85'), 3:3 Даниил Фомин (89'), : Мераби Уридия (пенальти) (1'), : Stepanov A. (пенальти) (1'), : Илья Родионов (пенальти) (2'), : Кирилл Колесниченко (пенальти) (2'), : Василий Черов (пенальти) (3'), : Burykin K. (пенальти) (3'), : (пенальти) (5') Амкар: Хазбулат Хамхоев, Кирилл Колесниченко, Bocharov A., Bubnov A., Burykin K., Chushyalov D., Dibirgadzhiev D., Plotnikov A., Promoshkin D., Radzhabov A., Stepanov A. Черноморец: Дмитрий Ребров, Арсен Адамов, Александр Сергеевич Безчаснюк, Магомед Мусалов, Руслан Фищенко, Илья Родионов, Даниил Фомин, Вячеслав Кротов, Никита Никифоров, Kumburovic N., Tegues D. Предупреждения: (22'), Даниил Фомин (48'), Burykin K. (73'), (75'), (88') Удаление: Radzhabov A. (65')

Соперник в следующем раунде «Амкара» станет известен позже.