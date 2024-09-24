ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бенуа Сен-ДениСен-Дени подерется с Мойкано, Имавов против Аллена. Анонс карда UFC Paris
    Все новости спорта

    «Амкар» выбил «Черноморец» из Кубка России

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Амкар Черноморец
    Пермский «Амкар» на своем поле победил «Черноморец» в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России.

    «Амкар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Амкар»

    Основные 90 минут завершились вничью со счетом 3:3, причем «Амкар» вел 3:1 к 85-й минуте, но потом пропустил два гола.

    В серии пенальти точнее были игроки «Амкара» — 4:3.

    У хозяев голы забили Джамал Дибиргаджиев (дубль) и Даниил Промошкин. У гостей отметились Илья Родионов и Денис Фомин, также автогол забил Антон Бочаров.

    Футбол. Россия. Кубок
    Амкар — Черноморец 4:3
    Голы: 1:0 Promoshkin D. (2'), 1:1 Илья Родионов (16'), 2:1 Dibirgadzhiev D. (23'), 3:1 Dibirgadzhiev D. (35'), 3:2 Bocharov A. (85'), 3:3 Даниил Фомин (89'), : Мераби Уридия (пенальти) (1'), : Stepanov A. (пенальти) (1'), : Илья Родионов (пенальти) (2'), : Кирилл Колесниченко (пенальти) (2'), : Василий Черов (пенальти) (3'), : Burykin K. (пенальти) (3'), : (пенальти) (5') Амкар: Хазбулат Хамхоев, Кирилл Колесниченко, Bocharov A., Bubnov A., Burykin K., Chushyalov D., Dibirgadzhiev D., Plotnikov A., Promoshkin D., Radzhabov A., Stepanov A. Черноморец: Дмитрий Ребров, Арсен Адамов, Александр Сергеевич Безчаснюк, Магомед Мусалов, Руслан Фищенко, Илья Родионов, Даниил Фомин, Вячеслав Кротов, Никита Никифоров, Kumburovic N., Tegues D. Предупреждения: (22'), Даниил Фомин (48'), Burykin K. (73'), (75'), (88') Удаление: Radzhabov A. (65')

    Соперник в следующем раунде «Амкара» станет известен позже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Споткнется ли «Реал» об «Алавес»?
  • «Реал» Мадрид — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Московское «Динамо» привезет победу из Казахстана?
  • «Барыс» — «Динамо» М. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Опустится ли «Севилья» к зоне вылета?
  • «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Барроу
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры