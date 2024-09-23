Угальде: «Спартак» старается поддерживать Маркиньоса

Форвард «Спартака»рассказал, как команда поддерживаетв связи с потерей отца.

«Мы все всегда вместе. Сейчас стараемся максимально поддерживать Маркиньоса в такой сложной ситуации, как потеря отца. Надеемся, что он знает: у него есть ещё одна семья — "Спартак". Идея показать футболку Маркиньоса в его поддержку принадлежит всей команде. Если бы первый гол забил кто-то другой, он сделал бы так же, как и я», — сказал Угальде «Чемпионату».

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Напомним, 3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года.