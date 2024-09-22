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    Стало известно, когда Кокорин вернется в общую группу «Ариса»

    Футбол Арис Высшая лига Кипра Александр Кокорин
    Нападающий Александр Кокорин близок к возвращению в общую группу «Ариса». Об этом сообщил главный тренер кипрского клуба Алексей Шпилевский.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Кокорин получил травму в конце августа в матче второго тура чемпионата Кипра против клуба «Омония 29‑го мая».

    «Дела у Кокорина сейчас обстоят лучше. Саша уже делает упражнения, которые еще неделю назад не мог делать. Поэтому нагружаем его потихоньку.

    Посмотрим уже на этой неделе, после сегодняшнего выходного дня, сможет ли он приступить к командным тренировкам. Но состояние нормальное, стало лучше, слава богу.

    Дай бог, чтобы все вернулось на свои места. Понятно, что он не может восстановиться слишком быстро. Все‑таки ему уже не 18 лет, а Саша еще сам по себе очень чувствительный.

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    • Мне кажется, футболисту нужно, чтобы все боли исчезли, и только тогда он сможет приступить к тренировкам. Важно не оказывать на него дополнительное давление. Я и не оказываю. Все‑таки знаю, что он хочет вернуться и помочь команде. Надеюсь, в ближайшие дни он приступит к тренировкам в общей группе», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

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