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    «Брайтон» и «Ноттингем Форест» поделили очки в матче АПЛ

    «Брайтон» — «Ноттингем Форест»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «красных» голы записали на свой счет Крис Вуд на 11-й минуте, уверенно реализовавший пенальти, и Рамон Соса на 70-й минуте.

    У «Брайтон» 2 гола забили Джек Хиншелвуд на 42-й минуте и Дэнни Уэлбек на 45-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест 2:2
    Голы: 0:1 Крис Вуд (пенальти) (13'), 1:1 Джек Хиншелвуд (42'), 2:1 Дэнни Уэлбек (45'), 2:2 Рамон Соса (70') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Первис Эступинан (Эван Фергюсон, 82'), Джек Хиншелвуд, Карлос Балеба (Матс Виффер, 62'), Каору Митома, Саймон Адингра (Янкуба Минте, 62'), Жоржиньо Рюттер (Жоао Педро, 71'), Дэнни Уэлбек Ноттингем Форест: Матц Зельс, Алекс Морено (Неко Уильямс, 46'), Мурилло, Никола Миленкович, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Джеймс Уорд-Праус (Райан Йейтс, 46'), Эллиот Андерсон (Рамон Соса, 59'), Ола Эйна, Крис Вуд (Морато, 72'), Энтони Эланга (Жота Силва, 46') Предупреждения: Карлос Балеба (25'), Дэнни Уэлбек (39'), Ола Эйна (44'), Неко Уильямс (46'), Морган Гиббз-Уайт (60'), Жота Силва (64'), Морган Гиббз-Уайт (83'), Каллум Хадсон-Одои (90 + 3'), Льюис Данк (90 + 4') Удаления: Fabian Hurzeler (84'), Nuno Espirito Santo (84')

    После этого матча «Брайтон» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» с тем же количеством баллов на 8-й позиции.

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