АПЛ. «Ман Сити» примет «Арсенал», «Челси» обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» — «Борнмут»

Матчи английской Премьер-лиги состоятся с 21 по 22 сентября

«Вест Хэм» — «Челси» 0:3

«Челси» всухую одолел «Вест Хэм» (3:0) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «Челси» дублем отметился нападающий Николас Джексон, который забил свои голы на 4-й и 18-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Коул Палмер на 47-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Челси 0:3 Голы: 0:1 Николас Джексон (4'), 0:2 Николас Джексон (18'), 0:3 Коул Палмер (47') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Эмерсон (Аарон Крессвел, 73'), Эдсон Альварес (Карлос Солер, 54'), Родригес Гидо (Tomas Soucek, 38'), Мохаммед Кудус, Лукас Пакета (Анди Ирвинг, 72'), Крисенсио Саммервилл (Майкл Антонио, 54'), Джаррод Боуэн Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Олуватосин Адарабиойо, Коул Палмер (Жоау Фелиш, 64'), Энцо Фернандес (Кирман Дьюсбери-Холл, 84'), Мойсес Кайседо, Весли Фофана (Аксель Дисаси, 57'), Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 64'), Джейдон Санчо (Педру Нету, 57'), Чуквунонсо Мадуэке Предупреждения: Весли Фофана (45'), Tomas Soucek (47'), Эдсон Альварес (49'), Марк Кукурелья (71'), Макс Килман (77'), Майкл Антонио (83'), Карлос Солер (90 + 3')

После этого матча «Челси» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 14-й позиции (4 балла).

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