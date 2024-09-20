Тимощук: Все в ногах Соболева, его голове, его стремлении, самоотдаче

Тренервысказался об адаптации в команде форварда

«Есть позиция. Решение руководства, тренерского штаба и главного тренера. Это наш футболист, мы его всячески поддерживаем. Вы видите отношение ребят, отношение нас всех. Мы стараемся сделать так, чтобы как можно быстрее ему удалось адаптироваться.

Безусловно, каждый из нас заинтересован в том, чтобы он адаптировался и приносил пользу команде. Заявление самого Александра вы тоже видели. Я думаю, что тут как не убрать, так и не добавить. Все в его ногах, его голове, его стремлении, самоотдаче. Поэтому только через работу. Доказывать на футбольном поле болельщикам, что он достоин находиться в нашей команде и приносить пользу ей», — приводит слова Тимощука «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что недавно 27-летний Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Он уже успел отметиться результативной передачей в составе питерской команды.